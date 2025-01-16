Дорожный знак установили на улице в Старой Купавне по просьбе жителей

Дорожный знак установили на улице Трудовой в Старой Купавне. Об этом депутата Богородского городского округа Сергея Мелина попросили местные жители.

Жители Старой Купавны на одной из встреч, которая прошла в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», обратились к депутату Богородского округа Сергею Мелину с просьбой установить дополнительный дорожный знак на улице Трудовая около домов № 19 и № 23. Проблема, с которой столкнулись жители этих домов, — бесконтрольная парковка большегрузного транспорта.

Депутат откликнулся на просьбу жителей, и при содействии управления капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Богородского округа знак был установлен.

«Я очень рад, что на моем округе живут такие неравнодушные люди. Это действительно была очень нужная инициатива — „большегрузы“ не только увеличивают износ асфальтового покрытия на придомовых парковках, но зачастую блокируют передвижение других транспортных средств и создают аварийные ситуации во дворах многоквартирных домов. Рад, что смог помочь жителям решить эту проблему», — рассказал депутат Богородского округа Сергей Мелин. .

Приемы жителей Богородского округа регулярно проводятся Советом депутатов. По каждой инициативе и просьбе жителей предлагается решение и сроки выполнения просьбы.