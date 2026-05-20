Дорожный ремонт начался в селе Нижнее Хорошово в Коломне

18 мая в Городском округе Коломна начались работы на участке региональной дороги «Егорьевск — М-5 „Урал“ — Старое Бобренево». Ремонт затронул улицу Николая Птицына в селе Нижнее Хорошово и охватывает более 1700 метров покрытия.

Дорожные службы приступили к обновлению участка от Шоссейной улицы до развязки с Новорязанским шоссе. Рабочие сняли старый асфальт и начали подготовку основания для нового покрытия. На объекте задействована подрядная организация, которая ведет работы поэтапно с учетом действующих требований к региональным трассам.

В план ремонта включен и более широкий участок дорожной сети округа. В 2026 году в Коломенском округе приведут в порядок свыше 70 километров региональных и муниципальных дорог. Работы охватят городские улицы, сельские территории и загородные направления. Среди них дороги в Шеметово, Апраксино, Пирочи, Щепотьево, Новое Бобренево и Радужном, а также участок в микрорайоне Подлипки.

Отдельное внимание уделено региональной трассе «Егорьевск — М-5 „Урал“». Здесь запланирован один из самых протяженных ремонтов — 13,7 километра от села Чанки до деревни Новая. В рамках работ дорожное покрытие приведут в нормативное состояние на всем протяжении участка.

Представители подрядчика отмечают, что обновление дороги позволит повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов.

«Мы ведем работы поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей и обеспечить качественный результат на всем участке», — сообщили в подрядной организации.