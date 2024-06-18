Дорожные знаки восстановили еще в 7 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» восстановили дорожные знаки еще в семи округах Подмосковья. Они заменили выцветшие и поврежденные объекты.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, знаки заменили и установили на улицах Фрунзе в Щелкове, Железнодорожной в Серебряных Прудах, Октябрьской в Красногорске, Урицкого в Истре, а также на Егорьевском шоссе в Раменском, Волковском шоссе в Мытищах и Каринском шоссе в Зарайске.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Дорожные службы оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков», — добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что дорожную сеть региона обследуют еженедельно. Специалисты уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров, остановок, знаков и светофоров.

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