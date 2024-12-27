Дорожные знаки восстановили еще в 10 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Специалисты привели в порядок знаки на улице Космонавтов в Дмитрове, на Пролетарской улице в Орехово-Зуеве, на Парковой улице в Долгопрудном, на Талсинской улице в Щелкове, на Лесной улице в Дзержинском, на Фабричной улице в Мытищах, а также в Подольске на проспекте Ленина и улицах Большой Серпуховской и Быковской.

Работы провели и в малых населенных пунктах. Так, дорожные элементы обновили в деревне Васильевское, в поселке Нахабино и в селе Речицы.

В ведомстве пояснили, что сотрудники Мосавтодора еженедельно обследуют дороги и при необходимости проводят восстановительные работы. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и светофорам.