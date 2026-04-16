Дорожные знаки привели в порядок еще в 20 округах Подмосковья

В 20 муниципальных и городских округах специалисты Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки на 29 региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе.

Были выявлены и приведены в нормативное состояние поврежденные, выцветшие или отсутствующие знаки. Ремонтные работы коснулись улиц в таких городах, как Талдом, Чехов, Егорьевск, Домодедово, Истра, Можайск, Солнечногорск, Мытищи, Павловский Посад, Ивантеевка, Жуковский и Химки.

Также знаки обновили в малых населенных пунктах, включая деревню Малые Вяземы, поселок Свердловский Лосино-Петровского городского округа, деревню Нахабино городского округа Красногорск, село Дединово городского округа Луховицы и другие.

