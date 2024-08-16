Дорожные знаки установили и отремонтировали еще в 14 округах Подмосковья

Фото: Минтранс Подмосковья

Еще в 14 округах Подмосковья отремонтировали и заменили поврежденные или отсутствующие дорожные знаки. Работы провели в Луховицах, Жуковском, Лосино-Петровском, Королеве и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели на улице Пушкина в Луховицах, улице Наркомвод в Жуковском, Первомайской в Лосино-Петровском, Тарасовской в Королеве, Браварской в Щелкове, Ленина в Лобне, Полукольцевой в Каракозова в Можайске.

Кроме того, ремонт прошел в Раменском, Чехове, Подольске, Люберцах, Ивантеевке и Пушкино.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что специалисты регулярно следят за состоянием дорог. Они уделяют особо внимание тротуарам, остановкам, светофорам и знакам.

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