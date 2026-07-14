Дорожные знаки «Парковка для инвалидов» установили в Чехове

В рамках организации доступной среды на придомовых территориях округа установили дорожные знаки «Парковка для инвалидов». За нарушение правил парковки на них предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Знаки использования специализированных парковочных мест были установлены по шести адресам. Право на их использование предоставляется исключительно инвалидам первой и второй групп, инвалидам третьей группы, имеющим ограничения в возможности самостоятельного передвижения; а также водителям, осуществляющим перевозку вышеуказанных лиц.

Для законного нахождения автомобиля на выделенном месте необходимо соблюдение двух условий: транспортное средство должно быть внесено в Федеральный реестр инвалидов через портал «Госуслуги»; на лобовом или заднем стекле автомобиля должен быть размещен опознавательный знак установленного образца.