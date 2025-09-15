Дорожные знаки отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю

Представители Мосавтодора отремонтировали и заменили поврежденные дорожные знаки в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Знаки восстановили на улице 3-ей Пятилетки в Ивантеевке, на Акуловском шоссе в Пушкино, на улице Дзержинского в Орехово-Зуеве, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, на Заводской улице в Щелкове и на Дзержинской улице в Дзержинском.

В небольших населенных пунктах работы прошли на четырех дорогах: на Центральной улице в деревне Кузнецово Раменского округа, на Заречной улице в деревне Алексино Истринского округа, на Центральной улице в Пролетарском поселке в Серпухове и на Можайском шоссе в деревне Шелковка Рузского округа.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что отсутствие или повреждение знака создает опасность для водителей, так как мешает правильно оценить дорожную ситуацию и повышает риск аварий. Региональные дороги регулярно обследуют, а их элементы ремонтируют при необходимости.