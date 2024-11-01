Дорожные знаки отремонтировали в 7 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали и заменили поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на девяти региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что такие работы проводятся оперативно, так как поврежденный или отсутствующий знак может представлять опасность для водителей, повышая риск аварий.

Знаки восстановили на улицах Мичурина, Гагарина и Праволинейной в Жуковском, на улице Энергетиков в Дзержинском, на Тарасовской улице в Королеве, на улице Володарского в Серпухове, а также на Окружном проезде во Фрязине, Восточном шоссе в Балашихе и дороге в деревне Троице Истринского округа.

Напомним, Мосавтодор еженедельно проверяет дорожную сеть, особое внимание уделяя элементам безопасности — светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и освещению.