Дорожные знаки отремонтировали в 12 округах Подмосковья

В 12 округах Подмосковья на 16 региональных дорогах представители Мосавтодора отремонтировали или заменили знаки, которые выцвели, были поврежденными или вовсе отсутствовали. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

Работы прошли на таких участках, как Каширское шоссе, Звенигородское шоссе в Голицыне, улицы Саввинская в Балашихе, Первомайская в Лосино-Петровском, Парковая в Долгопрудном, Чапаева в Королеве и другие. Помимо этого, знаки обновили в Раменском округе — на улицах 100-й Свирской Дивизии и Леволинейной в поселке Быково, в Ступинском округе — на улицах Горького и Пионерской в селе Марьино, а также в Серпухове — на улице 2-й Московской и дороге в деревне Судимля.

В ведомстве пояснили, что поврежденные или отсутствующие знаки мешают водителям правильно ориентироваться на дороге, что может привести к аварийным ситуациям. Именно поэтому специалисты стараются как можно быстрее устранять такие нарушения.