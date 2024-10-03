Дорожные знаки отремонтировали на 9 трассах Подмосковья

Работники «Мосавтодора» отремонтировали и заменили выцветшие и поврежденные знаки на девяти региональных дорогах. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Ремонт провели на Дорожной улице в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, Московском шоссе в Серпухове, улице Чехова в Чехове, улице Куйбышева в рабочем поселке Менделеево под Солнечногорском и в других городских округах региона.

В ведомстве подчеркнули, что инспекторы еженедельно проверяют состояние важных объектов дорожной инфраструктуры, чтобы вовремя устранить все неполадки.

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