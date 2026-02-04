Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили дорожные знаки еще в девяти округах Подмосковья. Работы прошли в Королеве, Лотошине, Чехове и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты восстановили выцветшие и поврежденные знаки на Тарасовской улице в Королеве, Московской улице в Чехове, улице Софьи Петровской в Егорьевске, улице Калинина в Лотошине и улице Михеенко в Хотькове. Работы также прошли на Осташковском шоссе в деревне Подрезово, в деревнях Калицыно, Малая Дубна, Борзые и Тростники.

Специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы выявить повреждения и оперативно провести ремонт. Особое внимание уделяют знакам, ограждениям и автобусным остановкам.