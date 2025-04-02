Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно проводят работы для поддержания порядка в регионе. Специалисты восстановили дорожные знаки еще в девяти округах.

Работы провели на региональных дорогах в Балашихе, Котельниках, Лыткарине, Истре, Ивантеевке, Серпухове, Егоревске, Жуковском и Коломне.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в Минтрансе Московской области.

Специалисты «Мосавтодора» во время осмотра региональных дорог особое внимание уделяют состоянию ограждений, светофоров, фонарей и других объектов, которые влияют на безопасность движения транспорта.