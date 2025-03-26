Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили дорожные знаки в девяти округах региона. Их состояние напрямую влияет на безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.

Знаки привели в порядок в Люберцах, Жуковском, Ногинске, Мытищах, Подольске и Серпухове.

Отремонтировали объекты в поселке городского типа Нахабино в Красногорске.

Специалисты «Мосавтодора» тщательно следят за состоянием дорожной сети и уделяют особое внимание светофорам, ограждениям, фонарям, искусственным неровностям. В случае необходимости они оперативно проводят ремонт.