Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Дорожные службы отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 13 региональных трассах Подмосковья. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, знаки привели в порядок на Первомайской улице в Высоковске, на улицах Ворошилова и Звездной в Серпухове, на Институтской улице в Пущине, а также в Кашире, Жуковском, Дзержинском, Хотькове Сергиево-Посадского городского округа и в Лобне.

Также знаки отремонтировали в поселке Сосновый бор городского округа Подольск на улице Объездная Дорога и на дороге в деревне Дарьино Одинцовского округа.

В Минтрансе подчеркнули, что сотрудники «Мосавтодора» обследуют объекты дорожной инфраструктуры каждую неделю. При этом особое внимание уделяется элементам, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения — светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и освещению.