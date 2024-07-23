Дорожные знаки отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Выцветшие и поврежденные дорожные знаки заменили еще в девяти округах Подмосковья. Работы провели в Жуковском, Котельниках, Лобне, Солнечногорске, Волоколамске, Коломне, Лотошине, Балашихе и Серпухове.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели на улицах Гагарина, Наркомвод и Чкалова в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, Аэропортовской улице в Лобне, Обуховской улице в Солнечногорске, улицах Ленина и Шоссейной в Волоколамске, улице Советской в поселке Пески под Коломной, Фабричном проезде в деревне Пирогово в Мытищах, улице Агрогородок в деревне Черное в Балашихе, Центральной улице в деревне Звягино в Лотошине, на Железнодорожной улице в Противине и улице Ракова в деревне Михайловке в Серпухове.

Дорожные службы регулярно обследуют сеть, уделяя особое внимание состоянию светофоров, оград, знакам и другим элементам. При обнаружении повреждении их оперативно восстанавливают.

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