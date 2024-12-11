Дорожные знаки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили дорожные знаки еще в восьми городских округах Подмосковья. Работы провели в Раменском, Серпухове, Люберцах и других муниципалитетах.

Знаки отремонтировали на улицах Мичурина и Амет-Хан Султана в Жуковском, Гурьева в Раменском, Смирновской в Люберцах, Советской в Бронницах, Победы в Клину, Ленина в поселке Большевик, на Окружном проезде во Фрязине и проспекте Победы в Ступине.

Поврежденные и отсутствующие дорожные знаки негативно влияют на безопасность водителей. Из-за этого возрастает риск ДТП.

В ведомстве добавили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы проводить оперативный ремонт. Особое внимание уделяют знакам, ограждениям, освещению и другим элементам.