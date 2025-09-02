Дорожные знаки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали дорожные знаки еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Люберцах, Серпухове, Озерах, Жуковском и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, работы прошли на Вертолетной улице в Люберцах, Московском шоссе в Серпухове, Коломенской улице в Озерах, Праволинейной улице в Жуковском и на 2-м километре Ильинского шоссе в Красногорске.

Ремонт также прошел в деревнях Хрипань, Большое Кишнево и Косторово.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в Минтрансе.

Работы на дорогах проводят регулярно. Специалисты обследуют их, чтобы выявить повреждения и вовремя провести ремонт. Особое внимание уделяют ограждениям, светофорам, знакам и освещению.