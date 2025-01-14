Дорожные знаки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Дорожные знаки отремонтировали еще в восьми округах Подмосковья. Специалисты восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие объекты.

Как рассказали в региональном Минтрансе, знаки отремонтировали на улицах Большой Серпуховской и Орджоникидзе в Подольске, на улице 20 января в Можайске, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Екатерины Дашковой в Серпухове, проспекте Науки в Пущине и Советском проспекте в Ивантеевке.

Кроме того, в нормативное состояние привели знаки на бульваре 60-летия СССР в деревне Гальчино, на Центральной улице в деревне Шохово и на дороге в Южном микрорайоне села Узуново.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в Подмосковье регулярно обследуют дорожную сеть, чтобы вовремя проводить ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, освещению и другим элементам.