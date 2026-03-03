Дорожные знаки отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки еще в шести округах Подмосковья. Работы провели в Талдоме, Мытищах, Подольске и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, спецималисты отремонтировали знаки на Кустарной улице в Талдоме, улице Абрамова в Мытищах, Комсомольской улице в Подольске и на подъезде к остановке «Аргуновка» в Павловском Посаде. Также работы провели в деревнях Папивино и Алексеевка.

Специалисты Мосавтодора регулярно обследуют дороги и проводят необходимые работы по ремонту. Особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения.