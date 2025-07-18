Дорожные знаки отремонтировали еще в 14 округах Подмосковья

В Подмосковье тщательно следят за состоянием дорожной сети. Сотрудники «Мосавтодора» провели работы по восстановлению отсутствующих и поврежденных знаков на 15 трассах регионального значения, расположенных в 14 муниципалитетах.

Знаки обновили на улицах Королева и Мясищева в Жуковском, Шоссейной в Раменском, Заречной в Лобне, проспекте Испытателей в Красноармейске, 3-ей улице Урицкого в Солнечногорске и Орджоникидзе в Подольске.

Также объекты отремонтировали на проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, улице Стрелецкой в Кашире, а также на Оболенском шоссе в Протвине и Новом шоссе в Долгопрудном.

Кроме того, работы провели на улице Агрогородок в деревне Черное, Магистральной в селе Молоди, на 86-м километре Каширского шоссе в Ступине, а также на Касимовском шоссе в поселке городского типа Малаховка.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» уделяют приоритетное внимание элементам, обеспечивающим безопасность движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и уличному освещению.