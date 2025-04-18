Дорожные знаки отремонтировали еще в 13 округах Подмосковья

В Подмосковье продолжают проводить работы по поддержанию порядка на региональных дорогах. Сотрудники «Мосавтодора» восстановили знаки в 13 городских округах.

Объекты отремонтировали в Жуковском, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Королеве, Истре, Долгопрудном и Фрязине.

Также знаки восстановили в Дмитрове, Шатуре, Раменском округе, поселках городского типа Северный и Красково, а также в деревне Осеченки и в поселке Кратово.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты во время обследований уделяют особое внимание состоянию светофоров, ограждений, фонарей и искусственных неровностей.