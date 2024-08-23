Дорожные знаки отремонтировали еще в 13 округах Подмосковья за неделю

Дорожные знаки отремонтировали или восстановили еще в 13 городских округах Подмосковья. Работы провели в Королеве, Лобне, Лосино-Петровском и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты обновили выцветшие, поврежденные и отсутствующие знаки на 16 региональных дорогах. Работы провели на улицах Горького, Гагарина и Амет-хан Султана в Жуковском улице Коммунальной в Королеве, Лейтенанта Бойко в Лобне, Нагорной в Лосино-Петровском, Толмачева в Ивантеевке, а также в Серпухове, Домодедове, Талдоме, Волоколамске, Луховицах, Чехове, Люберцах и Раменском.

Отсутствующие или поврежденные знаки повышают риск возникновения ДТП. Сотрудники «Мосавтодора» регулярно проверяют дороги, чтобы вовремя провести ремонт и замену.

«Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют элементам безопасности дорожного движения: освещению, ограждениям, знакам и светофорам и светофоров», — добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».