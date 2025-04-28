Дорожные знаки отремонтировали еще в 13 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» обновили дорожные знаки еще в 13 округах Подмосковья. Работы прошли на крупных магистралях и в небольших населенных пунктах, сообщили в региональном Минтрансе.

В Балашихе знаки заменили в Ласточкином проезде, в Павловском Посаде — на Интернациональной улице, во Фрязине — на проспекте Мира. Также работы провели в Щелкове, Королеве, Долгопрудном, Истре и Дмитрове.

В сельских территориях обновили указатели в деревнях Ларево, Выкопанка, Бужарово, Кудыкино и Ляхово, а также в поселке Поварово.

Поврежденные или отсутствующие знаки повышают риск аварий, поэтому их ремонтируют в приоритетном порядке. Контроль за состоянием дорожной инфраструктуры ведется еженедельно. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, лежачим полицейским и освещению.