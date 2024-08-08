Дорожные знаки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» отремонтировали и заменили знаки еще на 18 региональных дорогах. Работы провели в Шатуре, Серпухове, Дмитрове, Жуковском, Лыткарине и других округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ремонт провели на Московской улице в Можайске, на проспекте Ильича в Шатуре, на улице Коншиных в Серпухове, на Высоковольтной улице в Дмитрове и на Железнодорожной в Электроуглях.

Работы также прошли на улицах 2-й Кирова, Туполева, Дугина и Мясищева в Жуковском, улице Парковой и проезде Шестакова в Лыткарине, на улицах Карла Либкнехта и Центральной в Солнечногорске, а также в поселках Малаховка, Тучково, Нахабино, Сосновый Бор и деревне Подрезково.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии», — отметили в министерстве.

Специалисты «Мосавтодор» регулярно следят за состоянием дорожных знаком и при необходимости проводят ремонт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».