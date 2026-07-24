Дорожные знаки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

За неделю специалисты «Мосавтодора» привели в порядок дорожные знаки на региональных трассах в 12 городских округах Подмосковья. Ремонт затронул как выцветшие, так и поврежденные указатели.

Работы прошли на шести городских улицах: в Балашихе (Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный), Долгопрудном (Московская и Парковая), Звенигороде (Верхнепосадское шоссе), Дмитрове (Профессиональная) и Красноармейске (Красноармейское шоссе).

Кроме того, знаки обновили в Люберцах (Кореневское шоссе, поселок Красново), Серпухове (улица Ленина, поселое Большевик), Щелкове (Центральная улица, деревня Большие Жеребцы), а также в селах Саввино и Лосевская (Егорьевск), поселке Глебовском (Истра), на 87-м километре Каширского шоссе (Ступино) и в Красногорске — возле остановки «Медучилище» на Волоколамском шоссе и в поселке Нахабино.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры подчеркнули, что состояние дорожной сети проверяют каждую неделю, чтобы вовремя устранять дефекты.