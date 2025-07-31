Дорожные знаки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

В Подмосковье регулярно проводят работы по восстановлению инфраструктуры на региональных трассах. Специалисты «Мосавтодора» заменили поврежденные и отсутствующие знаки еще в 12 округах.

Знаки обновили на Вертлинской улице в Солнечногорске, Акуловской улице в Одинцове, Новом шоссе в Долгопрудном, Центральной улице в Щелкове и Парковой — в Лыткарине.

В сельской местности работы провели на семи дорогах, включая улицу Гагарина в деревне Кузнецово, Центральную в селе Юрасово, Дачную в деревне Ерново, а также магистрали в поселках Черкизово, Красково и Большие Дворы и в деревне Подрезово.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно проверяют состояние трасс и оперативно устраняют неисправности. Приоритетное внимание уделяют элементам, обеспечивающим безопасность движения: указателям, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и фонарям.