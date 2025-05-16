Дорожные знаки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» заменили дорожные знаки еще в 12 округах Подмосковья. Работы провели в Черноголовке, Люберцах, Жуковском и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, знаки отремонтировали на Полевой улице в Черноголовке, Комсомольском проспекте в Люберцах, улицах Гагарина, Мичурина и Праволинейной в Жуковском, улице Пушкина в Луховицах, на 2-й Урицкого в Солнечногорске, Шнырева в Истре, Ворошилова в Серпухове, Ленточка в Пушкино, Советской в Егорьевске, проезде Ленстроя в Талдоме, а также на Праволинейной в поселке Быково.

В ведомстве отметили, что при выявлении дефектов специалисты оперативно устраняют их и заменяют знаки на новые.