Дорожные знаки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали дорожные знаки еще в 12 округах Подмосковья. Работы провели в Волоколамске, Жуковском, Коломне, Можайске и других муниципалитетах.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, рабочие восстановили поврежденные и выцветшие знаки на 14 региональных дорогах.

Работы провели на улицах Холстниково и Энтузиастов в Волоколамске, 2-й Московской и Пролетарской в Серпухове, Октябрьской революции в Коломне, Воинов-Интернационалистов в Можайске, Ленина в Лобне, Мира в Мытищах и Мясищева в Жуковском.

«Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве», — отметили в министерстве.

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги для выявления повреждений. Особое внимание уделяют светофорам, знакам, ограждениям и другим влияющим на безопасность элементам.