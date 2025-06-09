Дорожные знаки отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки на 12 региональных дорогах в 11 округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели там, где знаки выцвели, повредились или полностью отсутствовали. Ремонт выполнили на Серпуховском шоссе в Протвине, на улице Ленина в Озерах, на улице Жуковского в Луховицах, на 4-м километре Осташковского шоссе в Мытищах, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, а также на улице Ахмет-хан Султана в Жуковском.

Кроме того, специалисты обновили знаки на Объездном шоссе в поселке Константиново в Домодедове, на Октябрьской улице в поселке Глебовский Истринского округа, на Парковой улице в поселке Столбовая Чеховского округа, на Новошоссейной улице в поселке Сафоновский Раменского округа и в других населенных пунктах.

В ведомстве напомнили, что отсутствие или повреждение дорожных знаков может быть опасным — это мешает водителям правильно ориентироваться и повышает риск аварий.