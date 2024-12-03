Дорожные знаки отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора восстановили поврежденные, выцветшие и отсутствующие дорожные знаки на 15 региональных трассах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в на улицах Чкалова, Горького и Праволинейной в Жуковском, на Полевой улице во Фрязине, на улице Ленина в Лобне, на Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, на улице Чехова в одноименном округе, на улице Ленина в Красногорске, на Разинском шоссе в Балашихе, а также на улицах Чернышевского, Володарского и Горького в Серпухове.

Знаки также привели в порядок в малых населенных пунктах: на Театральной улице в Ильинском поселке, на Новой улице в селе Горы и на Первомайской улице в Серебряных Прудах.

В ведомстве подчеркнули, что поврежденный или отсутствующий знак может привести к опасным ситуациям на дороге, поэтому восстановительные работы проводят своевременно.