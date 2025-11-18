Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Специалисты «Мосавтодора» провели восстановление дорожных знаков на региональных трассах Подмосковья. Поврежденные объекты отремонтировали в 10 округах области.
Работы провели на трех городских дорогах — Борисовском шоссе в Серпухове, улице Кольцо в Дмитрове и Лихачевском шоссе в Долгопрудном.
Также дорожные знаки починили в семи малых населенных пунктах: на Садовой улице в деревне Ерново, Новинском шоссе в поселке Монино, Центральной улице в селе Старая Ситня, Монинском шоссе в поселке Свердловском, а также в деревне Данилово, поселке Дружба и деревне Курилково.
«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В ведомстве отметили, что все региональные трассы регулярно обследуют, а поврежденные элементы инфраструктуры оперативно приводят в порядок.