Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Работы провели на трех городских дорогах — Борисовском шоссе в Серпухове, улице Кольцо в Дмитрове и Лихачевском шоссе в Долгопрудном.

Также дорожные знаки починили в семи малых населенных пунктах: на Садовой улице в деревне Ерново, Новинском шоссе в поселке Монино, Центральной улице в селе Старая Ситня, Монинском шоссе в поселке Свердловском, а также в деревне Данилово, поселке Дружба и деревне Курилково.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что все региональные трассы регулярно обследуют, а поврежденные элементы инфраструктуры оперативно приводят в порядок.