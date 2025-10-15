Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Знаки починили на улице Пролетарской в Серпухове, на Пролетарском проспекте в Щелкове, в переулке Урицкого в Рузе, на Центральной улице в Лотошине, а также на улице Пролетарской в Балашихе.

Работы также провели в малых населенных пунктах, в том числе на 64-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на Центральной улице в деревне Большие Белыничи в Зарайском округе, на Кудиновском шоссе в поселке Обухово в Богородском округе, на Совхозной улице в деревне Пирогово в округе Мытищи, а также на Центральной улице в селе Старая Ситня в Ступине.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — подчеркнули в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что все региональные трассы регулярно обследуют, а поврежденные элементы инфраструктуры оперативно приводят в порядок.