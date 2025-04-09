Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья. Специалисты восстановили отсутствующие и поврежденных объекты.

«Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — отметили в региональном Минтрансе.

Ремонт провели на улице Мичурина в Жуковском, Текстилей в Ногинске, Ленина в Дзержинском, Металлургов в Ступине, 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах и на Леоновском шоссе в Балашихе.

Знаки также восстановили на Центральной улице в селе Речицы, Первомайском в поселке Балсуниха, Набережной в деревне Ратмирово и на Молодежной в поселкемашинно-испытательной станции Подольска.

Дороги Подмосковья регулярно обследуют, чтобы вовремя выявить повреждения и провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения.