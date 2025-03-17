Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали и восстановили поврежденные или исчезнувшие дорожные знаки на 12 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Знаки восстановили на Грузовой улице в Пущине, на улице Девичье Поле в Коломне, на улице Дмитрия Благоева в Зарайске, на улице Гагарина в Жуковском, на улице Электрификации в Раменском, а также на улице Клемента Готвальда в Подольске.

Помимо этого, ремонт провели в небольших населенных пунктах: на Загорской улице в Дмитровском округе, на Березовой улице в деревне Жеребятьево, на Липовой улице в поселке ВНИИССОК в Одинцовском округе, а также в Пушкинском округе — на улице 1-й Станционной в поселке Правдинском, на улице Шоссейной в дачном поселке Зеленоградский и на дороге в деревне Зимогорье.

В ведомстве напомнили, что отсутствие или повреждение знаков влечет за собой опасность для водителей, так как они не могут правильно оценить ситуацию, что повышает риск аварий. Именно поэтому ремонт знаков в регионе выполняют быстро и своевременно.