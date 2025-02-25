Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили дорожные знаки еще в 10 округах Подмосковья. Работы провели в Коломне, Шатуре, Жуковском и других муниципалитетах.

Знаки привели в порядок на Ямской улице в Волоколамске, Борисовском шоссе в Серпухове, Озерском шоссе в Коломне, улице Большевик в Шатуре, улице 9 Января в Егорьевске, улице Наркомвод в Жуковском, Вишняковском шоссе в Балашихе и Октябрьском проспекте в Люберцах, а также на Вокзальной улице в поселке Фруктовая, на Осташковском шоссе в деревне Болтино, на Колхозной улице в поселке Егорово.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — отметили в региональном Минтрансе.

В ведомстве добавили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя выявить повреждения и провести ремонт.