Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Дорожные знаки отремонтировали и восстановили еще в 10 городских округах Подмосковья. Работы провели в Подольске, Чехове, Егорьевске, Жуковском и других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок знаки на улице Маштакова в Подольске, улице Полиграфистов в Чехове, улице Антипова в Егорьевске, улице Ленина в Красногорске, улице Гагарина в Жуковском, на улице Разина и Вертлинском шоссе в Солнечногорске, а также на улицах Межевой, Ворошилова и проезде Мишина в Серпухове.

Кроме того, ремонт провели на Заводской улице в деревне Демихово, на улице Ленина в поселке Большевик, на улице Чехова в поселке Красково, а также на 97-м км Каширского шоссе в Ступине.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве», — отметили в региональном Минтрансе.

Специалисты еженедельно обследуют дороги, чтобы вовремя выявить дефекты и провести ремонт. Особо внимание уделяют знакам, светофорам, ограждениям и освещению.