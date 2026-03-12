Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» провели плановые работы по восстановлению и замене знаков на региональной сети автодорог. Мероприятия затронули 10 округов.

Обновление элементов навигационной инфраструктуры выполнили в пяти городах Подмосковья: на Вишняковском шоссе в Балашихе, Заречной улице в Лобне, Стрелецкой улице в Кашире, улице Маяковского в Красногорске и на Новом бульваре в Долгопрудном.

Кроме того, специалисты привели в порядок знаки на Касимовском шоссе в поселке городского типа Малаховка и на Центральной улице в селе Клишино.

Работы также затронули участок на 56-м километре Каширского шоссе в Домодедове, Осташковском шоссе в деревне Погорелки, на дорогах в селах Петрово-Дальнее и Киясово.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что мероприятия по содержанию региональной сети продолжаются непрерывно. Рабочие регулярно проводят обследование трасс и своевременно выполняют необходимый ремонт, уделяя особое внимание знакам, светофорам, ограждениям, остановкам и искусственным неровностям.