Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и заменили дорожные знаки на ключевых трассах в десяти округах региона. Работы прошли в рамках планового зимнего обслуживания дорог.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры указали на важность таких работ.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — уточнили в ведомстве.

Объекты обновили на улице Кольцо в Дмитрове, улице Гагарина в Луховицах, улице Горького в Егорьевске, Московской улице в Подольске и Текстильной улице в Лобне.

Не остались без внимания и дороги в небольших населенных пунктах. Знаки привели в порядок на улице Дорожной в деревне Холмец, на Можайском шоссе в поселке Дубки, на Осташковском шоссе в деревне Беляниново, а также на трассах в деревнях Борзые и Ивановское.

Работы по поддержанию порядка на подмосковных дорогах продолжаются. Сотрудники «Мосавтодора» регулярно осматривают трассы и оперативно устраняют любые неисправности дорожной инфраструктуры.