Дорожные знаки обновили у образовательных учреждений в Серпухове

В преддверии нового учебного года в округе особое внимание уделяется безопасности детей вблизи образовательных учреждений. В рамках этой работы сотрудники Комбината благоустройства провели комплексное обновление дорожных знаков на улице Октябрьской, у дома № 22, в районе расположения детского сада «Радуга» и гимназии № 1.

Рабочие, вооружившись необходимым оборудованием, установили дополнительные знаки пешеходных переходов, чтобы сделать их более заметными и привлекающими внимание водителей. Также были добавлены новые знаки, предупреждающие об искусственных неровностях, расположенных на проезжей части. Кроме того, специалисты заменили изношенные обозначения.

Все эти меры направлены на повышение безопасности детей, посещающих гимназию № 1 и детский сад «Радуга». Работа по обновлению дорожных знаков проводится не только на улице Октябрьской, но и на всей территории округа. Специалисты уже завершили комплексное обновление дорожных знаков перед всеми школами, детскими садами и другими образовательными учреждениями.