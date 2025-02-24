Дорожные знаки и освещение отремонтировали в Егорьевске

В округе завершились работы по ремонту дорожных знаков и освещения, проведенные специалистами Мосавтодора. Эти мероприятия стали частью программы зимнего содержания дорог, направленной на обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Специалисты отремонтировали дорожные знаки на улицах Антипова и в деревне Тимшино на Шоссейной улице. Также была проведена модернизация освещения на улицах Хлебникова, Горького, Победы и 1 Мая. Кроме того, наладили наружное освещение на дорогах сел Раменки и Радовицы.
Дорожники также убрали мусор на улице Профсоюзной в Егорьевске и поселке Сергиевский и опилили аварийное дерево в деревне Ивановская.
В ведомстве подчеркнули, что при обследовании региональных дорог особое внимание уделяется состоянию тротуаров и инфраструктуры. Регулярные ремонтные работы и уборка призваны поддерживать порядок на территории региона.
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