Дорожные знаки и освещение отремонтировали в Егорьевске

В округе завершились работы по ремонту дорожных знаков и освещения, проведенные специалистами Мосавтодора. Эти мероприятия стали частью программы зимнего содержания дорог, направленной на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Специалисты отремонтировали дорожные знаки на улицах Антипова и в деревне Тимшино на Шоссейной улице. Также была проведена модернизация освещения на улицах Хлебникова, Горького, Победы и 1 Мая. Кроме того, наладили наружное освещение на дорогах сел Раменки и Радовицы.

Дорожники также убрали мусор на улице Профсоюзной в Егорьевске и поселке Сергиевский и опилили аварийное дерево в деревне Ивановская.

В ведомстве подчеркнули, что при обследовании региональных дорог особое внимание уделяется состоянию тротуаров и инфраструктуры. Регулярные ремонтные работы и уборка призваны поддерживать порядок на территории региона.