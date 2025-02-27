Дорожные указатели появятся на съезде с региональной трассы в Можайск

Дорожные указатели улиц появятся в Уваровке до конца апреля 2025 года. Соответствующее решение приняла заместитель главы Можайска Елена Заболотная на встрече с жителями.

Жители поселка Уваровка сообщили в Центр управления регионами, что при съезде с региональной дороги нет указателей с наименованием улиц. Заместитель главы Елена Заболотная, начальник Уваровского территориального сектора Раиса Голубева, начальник отдела социальной поддержки Людмила Нагих и представители «Мосавтодора» встретились с жителями в рамках проекта «Пешеходные обходы». Комиссия приняла решение установить знаки до конца апреля.

Напомним, заместители главы Можайска каждую неделю проводят пешие обходы населенных пунктов, чтобы выявлять проблемы. Соответствующие службы должны устранить недочеты. Маршруты составляют по обращениям жителей, которые поступают в Центр управления регионами, а также по инициативе заместителей, курирующих территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.