Дорожные службы вывезли снег из сел и деревень Коломны

В четверг, 5 февраля муниципальные дорожные службы городского округа Коломна вновь вышли на уборку снега с улиц и дорог. В Коломне погрузчики и самосвалы расчищают проезжую часть и вывозят снег с улиц Леваневского и Зеленая.

Грейдер работает на улице Ленина. Расчистка проезжей части также идет на Парковом проезде. На проезде Автомобилистов убирают снег с тротуаров. В Запрудах вывозят снег.

Комбинированные дорожные машины вышли на Малинское и Непецинское направления. Техника работает на Озерском шоссе (Полубояриново), по Акатьевскому шоссе (Марково, Варищи), в Заречной зоне (Бузуково, Клишино, Болдаевка, Трегубово, Бебехово). Трактора расчищают снег в населенных пунктах Большое Уварово, Бояркино, Сенцово, Якшино, Доношово, Рудаково, СНТ «Южное», Комарево, Александровка, Тарбушево, Шапкино, Молитвино, Семибратское, Санино, Непецино, Верхнее Хорошово, Мякинино, Подмалинки, Субботово. В поселке Возрождения расчищают тротуары. Снег вывозят из Подберезников и СНТ «Росса».

«Наши дорожные и службы стараются в максимально сжатые сроки расчистить все территории. Прошу с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники на дорогах», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.