Дорожные службы в Серпухове подготовили к осенне-зимнему периоду

На еженедельном совещании в формате видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева глава Серпухова Алексей Шимко доложил о ходе работ по повышению комфорта и качества жизни горожан. По словам Шимко, дорожные службы укомплектованы: 674 сотрудника и 125 единиц техники обслуживают 143 общественных пространства, 73 двора, 221 остановку, а также дороги и тротуары.

Для оперативного мониторинга и координации работы дворников и водителей спецтехники внедряется цифровая платформа: в системе «Яндекс.Вектор» зарегистрированы и работают 398 сотрудников. Заключены контракты на поставку противогололедных материалов.

Работа с ресурсоснабжающими организациями находится на особом контроле: запланировано отраслевое совещание для отладки взаимодействия ресурсников с объектами муниципалитета. Глава подчеркнул, что здесь важна командная работа и компетентность.

Отдельно Шимко отметил текущие результаты по трансформации нестационарной торговли: демонтаж нестационарных торговых объектов выполнен на 85,21%. На отдельном контроле — демонтаж рынка «Труба», на месте которого в будущем планируется создание пешеходной зоны для жителей.