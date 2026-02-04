Дорожные службы в Одинцовском округе завершили подготовку к снегопаду

В Одинцовском округе завершили подготовку к сильному снегопаду. На уборку дорог выйдут 55 единиц техники и более 100 дорожных рабочих.

Расчистку муниципальных дорог общего пользования будут вести 23 комбинированные дорожные машины и 32 трактора. Профильные службы предусмотрели возможность дополнительно привлечь еще 43 единицы техники при необходимости.

На уборке общественных пространств и дворовых территорий будет задействовано 560 человек и свыше 200 единиц техники, включая средства малой механизации. В приоритетном порядке предстоит расчистить маршруты общественного транспорта, подходы к социальным объектам и подъезды к контейнерным площадкам.

Всего на территории Одинцовского округа расположено около тысячи муниципальных дорог общей протяженностью 735 километров и площадью более четырех миллионов квадратных метров.