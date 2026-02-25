Дорожные службы Шатуры активизировали работу из-за снегопада

В связи с неблагоприятными погодными условиями городские дорожные службы Шатуры перешли на усиленный режим работы. С шести часов утра комбинированные дорожные машины получили подкрепление в виде маневренных тракторов со специальными щетками.

Тяжелая техника борется с основным объемом снега, в то время как более компактные машины приводят в порядок главные дороги и проспекты города. Снег сначала сдвигают к обочинам, а затем дороги выметают до самого асфальта.

Дорожные бригады уже много часов подряд работают над обеспечением нормальной ситуации на дорогах. Несмотря на сложные погодные условия, город продолжает жить в привычном ритме.