Дорожные службы Серпухова перевели на работу в усиленном режиме

Городские и региональные службы продолжают расчистку дорожной сети после обильных снегопадов, обрушившихся на Серпухов. Работы ведутся круглосуточно, для обеспечения проезда транспорта задействованы все дополнительные ресурсы.

Учреждение «Мосавтодор», обслуживающее 450 километров дорог регионального значения, ежедневно выводит на линию более 30 единиц спецтехники и свыше 60 сотрудников.

Главным приоритетом является вывоз снега и приведение в порядок пешеходных зон: тротуаров и посадочных площадок. Эта работа выполняется непрерывно.

Глава городского округа Алексей Шимко ранее заявил, что коммунальные службы продолжат работу 24/7, пока все транспортные артерии не будут приведены в нормативное состояние.

Как сообщалось, за первые две недели января на специализированные площадки в Серпухове, Пущине и Протвине к настоящему моменту уже вывезено свыше 8 тысяч кубометров снега.