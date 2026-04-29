Дорожные службы Сергиева Посада перешли на круглосуточную уборку из-за снегопада
В Сергиево-Посадском городском округе дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы из-за апрельского снегопада. Ночью 29 апреля техника вышла на улицы с 20:00. В дневные и ночные часы задействовано более 50 машин.
Заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию дорог МБУ «Благоустройство СП» Денис Потапов рассказал, что работа в период снегопада ведется активно. «В такую погоду днем убираем снег с дорог, чтобы избежать колейности. В ночное время дороги обрабатываются, чтобы предотвратить гололедицу», — отметил он.
Утром 29 апреля в Сергиевом Посаде продолжается уборка дорог, тротуаров, автобусных остановок, подъездов к социальным объектам.