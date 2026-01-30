Дорожные службы Серебряных Прудов продолжили борьбу со снегом ночью

В ночь на 29 января дорожные службы Серебряных Прудов снова приступят к зимней уборке. Пять комбинированных дорожных машин (КДМ) и погрузчик «МО Мосавтодора ПК Серебряно-прудский» выйдут на обработку и очистку от снега и наледи 250 километров региональных автодорог.

Сначала техника наведет порядок на главных улицах поселка Серебряные Пруды, а затем каждая машина продолжит движение по своему направлению. На широких улицах для эффективности применяется схема движения трех машин в ряд — так они одновременно счищают снег, метут и обрабатывают полотно.

Утром на улицы райцентра выйдут два трактора, которые займутся очисткой подъездов к социальным объектам. Одновременно бригада из четырех рабочих приступит к расчистке остановок общественного транспорта.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в зимних условиях. В течение дневной смены накануне на расчистке дорог и тротуаров было задействовано 14 человек и значительный парк техники, включая грейдеры, погрузчики и самосвалы.