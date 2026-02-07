Дорожные службы Раменского продолжат работу по очистке магистралей в снегопад

По информации местных властей, ночные смены по уборке улиц проходят с 20:40 до 04:00. При этом движение транспорта не перекрывается, чтобы не создавать неудобств для жителей.

«Работа ведется в сложных метеоусловиях, но бригада действует слаженно и профессионально», — сообщил представитель ДРСУ Роман Лукьянов.

На дорогах задействовано пять автопогрузчиков, которые сгребают снег с проезжей части и тротуаров, десять самосвалов вывозят снежные массы, четыре комбинированные дорожные машины обрабатывают покрытие, а один трактор помогает в труднодоступных зонах.

С начала зимнего сезона с муниципальных дорог вывезено 37 000 кубометров снега.